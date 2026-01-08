Огромный стадион, который никому не нравился. Как 'Ювентус' получил современную футбольную арену и сразу ее разрушил

Представьте: вы даете деньги на новенький стадион, его строят под большой международный праздник – и после этого "Делле Альпи" никому не нравится! Фанаты не хотят сюда приходить, а клубы умышленно переезжают на старые арены. Именно так было в Турине всего 35 лет назад. Сегодня стадион уже не существует. Почему? OBOZ.UA рассказывает итальянскую историю с привкусом денег и большой конкуренции.

Италия жаждала современности – и ей это удалось

Зачем вообще понадобилось внезапно строить в Турине новый стадион? Все из-за Чемпионата мира, право на который Италия получила в 1984 году. У них было 6 долгих лет, чтобы модернизировать свои арены, которые просто не были готовы под такой большой футбольный праздник (несмотря на то, что тогда Мундиаль был только на 24 сборные). "Делле Альпи" появился в совершенно другом месте, вдали от центра города, инновационное решение позволило строить современную на то время арену с невероятным видом на Альпы, что вдохновило на соответствующее название. Строительство продолжалось 2 года на средства местных властей, стадион открылся 31-го мая 1990-го года, прямо за несколько дней до старта ЧМ.

В июне новенький спортивный комплекс принял 5 игр, в том числе – все групповые матчи сборной Бразилии. В плей-офф бразильцы тоже играли здесь, но в принципиальной игре уступили Аргентине 0:1. Последним поединком на "Альпе" стал полуфинал Германия — Англия, еще одна ожесточенная битва. В финале Мундиаля принципиальным немцам удалось взять кубок в игре против аргентинцев, а Италия выиграла бронзу. Но в Турине на тот момент уже было не до футбола. Когда последний участник ЧМ-1990 покинул поле, началась битва клубов за право играть на новом стадионе.

Построили. А для кого?

В начале 90-х Турин имел две равносильные команды в Серии А: рядом с "Ювентусом" еще сияла звезда "Торино". Конечно, оба клуба хотели играть на новеньком современном комплексе. Но в начале 2000-х, после долгих споров с местными властями, право на арену окончательно было закреплено за чемпионом Италии. Вместо этого быки переехали на "Стадио Олимпико", о чем потом совсем не жалели.

Эпоху на "Альпе" считают одной из самых теплых: 5 чемпионств и 5 серебряных медалей Серии А, Кубок Италии, 3 финала Лиги чемпионов и столь желанный второй ухань в истории и еще несколько международных трофеев. На этом стадиона родилась легенда Алессандро дель Пьеро, играли за "Юве" куча известных футболистов и обладателей ЗМ. Но все равно не все матчи проходили именно здесь, иногда зебрам приходилось ехать в Милан или Палермо, чтобы провести кубковые и еврокубковые матчи. С 1994-го "Ювентус" начал задумываться – нужен новый собственный дом.

Проблемы начались... сразу

Как оказалось, конструкция поспешно построенного стадиона оказалась неполноценной: содержать его сразу стало дороже, чем обещали, а зрителям банально не было видно игру. Чем дальше они располагались на трибунах, тем хуже становился обзор. По концепции это типичный украинский стадион, как "Динамо" или "Металлист", с намеком на мультифункционализм: кроме самого поля, есть еще легкоатлетические дорожки. Именно из-за них события даже вблизи боковой линии были вдали, что там говорить о местах за воротами... О стадионе и фанаты, и функционеры говорили: "Быть на трибуне – это чувствовать себя как на выезде".

Весь фарс ситуации в том, что кроме футбола, здесь ничего и не проводили, потому что для беговых дисциплин забыли сделать отдельную дорожку для разминки! То есть за 20 лет своего существования никаких легкоатлетических соревнований так и не произошло. За газоном надо было постоянно наблюдать, потому что он хорошо взялся, но иногда превращался в ямы и лужи. Не забываем и о проблемах с муниципалитетом, которые стали изюминкой. Все это побудило "Ювентус" как можно скорее искать решение.

Стадион арендовали на 99 лет... и почти сразу снесли

Чтобы точно закрепить себе место для проведения игр, "Юве" оформил договор аренды в 2002-м аж на 99 лет! Но идея собственной арены крепла. 7 мая 2006-го года туринцы провели последний матч Серии А на "Делле Альпе". После этого арена должна была бы получить шанс на перерождение – но Италия проиграла Украине право провести Евро-2012. И на этом будущее стадиона было определено.

Старая Синьора снова переехала домой, на "Стадио Олимпико". Именно там начался их первый сезон в Серии B после Кальчополи. "Альпи" принял еще несколько концертов, а в 2008-ом превратился в пустырь. Тогда же главный клуб нашего рассказа уже договорился с властями о строительстве на его месте новой современной арены, поэтому снос не был ни для кого новинкой. Третий по величине стадион Италии исчез с карты в 2009-м.

Дальше будет уже новая история

Долгожданный процесс строительства собственного стадиона, со всеми европейскими нормами и инновациями, появился в 2011-м. Одноименная арена "Ювентус" меньше по вместимости (42 против 69), но с нее прекрасно видно футбол. Новый спортивный объект примет свою первую игру уже в сентябре, разгром "Пармы" 4:1. Именно здесь начнется эпоха доминирования туринцев. Похоже, столь желанный дом стал не только комфортным, но и счастливым.