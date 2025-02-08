Официально. 'Шахтер' за 17 млн евро купил форварда сборной Бразилии

18-летний нападающий Кауан Элиас перешел в "Шахтер" из бразильского "Флуминенсе", сообщает официальный сайт "горняков". Контракт с игроком рассчитан на пять лет. По информации AS, сумма трансфера составила 17 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены бонусами.

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Элиас – воспитанник академии "Флуминенсе", где играл с 2017 года. В мае 2023 года дебютировал за основную команду. В общей сложности провел 47 матчей на взрослом уровне, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. В прошлом сезоне стал обладателем Кубка Либертадорес.

С марта 2023 года выступает за сборную Бразилии U17. В ее составе провел 12 матчей и забил 9 голов. Был лучшим бомбардиром чемпионата Южной Америки – 2023 (U17), где забил 4 мяча и помог команде выиграть турнир.

Подписание Элиаса стало третьим по стоимости в истории "Шахтера". Дороже дончан приобретали только двух игроков: Бернарда в 2013 году за 25 миллионов и Педриньо в 2021-м за 18 миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне донецкий "Шахтер" подписал контракт с 19-летним боливийским защитником Диего Арройо. Футболист перешел из "Боливара", а соглашение с украинским клубом рассчитано до конца 2029 года.

С начала года лагерь донецкого "Шахтера" покинули уже пять футболистов. Все они оказали значительное влияние на игру команды и были важной частью клубной системы. Но на смену им пока нет ни одного реального претендента, разошлись только слухи.

OBOZ.UA изучал вопрос и в своей статье расписал, хватит ли горнякам времени и возможностей для восполнения пробелов в составе.

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