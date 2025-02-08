Официально. 'Шахтер' оформил первый трансфер 2025 года, купив футболиста в 40 раз дороже его стоимости

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с 19-летним боливийским защитником Диего Арройо. Футболист перешел из "Боливара", а соглашение с украинским клубом рассчитано до конца 2029 года.

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Сумма первого зимнего трансфера "горняков" составила 1 миллион долларов, тогда как портал Transfermarkt оценивает игрока всего в 25 тысяч евро. Кроме того, "Боливар" сохранил долю в экономических правах на Арройо и получит процент от его будущей продажи.

Арройо – воспитанник академии "Тауичи Агилера". В 2023 году он присоединился к "Болівару", а затем играл в молодежной команде бразильской "Баии".

В сентябре 2024 года дебютировал за основную команду "Болівара", сыграл три матча и отметился одной голевой передачей. Также с ноября прошлого года выступает за молодежную сборную Боливии.

После своего трансфера юный бразилец записал небольшое видеообращение с посланием для украинских болельщиков.

С начала года лагерь донецкого "Шахтера" покинули уже пять футболистов. Все они оказали значительное влияние на игру команды и были важной частью клубной системы. Но на смену им пока нет ни одного реального претендента, разошлись только слухи.

OBOZ.UA изучал вопрос и в своей статье расписал, хватит ли горнякам времени и возможностей для восполнения пробелов в составе.

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