Официально. Футболиста сборной Украины продали в английский клуб за 2 млн евро

Защитник Максим Таловеров стал игроком "Сток Сити" (занял в прошлом сезоне 18-е место во втором дивизионе чемпионата Англии), подписав с клубом трёхлетний контракт. 25-летний футболист сборной Украины перешёл из "Плимут Аргайл". Сумма сделки не разглашается, но по неофициальной информации составила 2 млн евро.

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Таловеров присоединился к "Плимуту" в январе из австрийского "ЛАСКа", установив трансферный рекорд клуба, и быстро обратил на себя внимание, став героем Кубка Англии. Он провёл выдающийся матч в победной игре против "Ливерпуля" (1:0), а затем открыл счёт в поединке с "Манчестер Сити" на "Этихаде".

Помимо выступлений за сборную Украины на Евро-2024, у Таловерова приличный опыт участия в еврокубках: он сыграл 17 матчей в Лиге Европы и Лиге конференций в составе "Славии" и "ЛАСКа".

Спортивный директор "Сток Сити" Джон Уолтерс отметил важность этого трансфера

"Приобретение центрального защитника такого уровня — ключевой шаг в нашей стратегии. Он подходит нам не только по стилю, но и по духу. У Максима уже есть опыт игры в Чемпионшипе, и он точно знает, как взаимодействовать с болельщиками на эмоциональном уровне", – сказал Уолтерс.

Сам футболист не смог скрыть своей воодушевления.

"Для меня это огромная радость быть здесь и надевать футболку "Сток Сити". Я всегда мечтал играть в Англии, и чемпионат здесь действительно особенный. Атмосфера, интенсивность, уровень конкуренции — всё это мотивирует. Я приехал, чтобы работать и доказать свою ценность болельщикам. Жду не дождусь полного стадиона — поддержка фанатов придаёт мне сил", – цитирует Максима прес-служба "Сток Сити".

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