'Очень тяжелый вопрос'. Известная украинская теннисистка-чемпионка отказалась возвращаться в Украину

Пятая ракетка Украины Юлия Стародубцева (№113 WTA) призналась, что не планирует возвращаться в Украину, несмотря на большое желание. 25-летняя уроженка Каховки отметила, что участия в мастер-классах и социальных проектах для детей, как это делают другие спортсменки, ей очень интересны, но война делает это невозможным.

Видео дня

"Это очень тяжелый вопрос, честно. Я с удовольствием участвовала бы. Я знаю девочек, которые проводят все эти мероприятия. Я знаю, что у Элина Свитолина закончила сезон раньше и смогла приехать. Леся Цуренко уже не так активно играет... У них, возможно, немного больше возможностей. Я очень хочу приехать домой, но даже если приеду в Украину, я не могу попасть в свой дом. Поэтому в ближайшее время приезжать я не планировала, к сожалению", – рассказала Юлия в эфире Youtube-канала "Ukrainian Tennis".

Спортсменка подчеркнула, что если бы не война, она, скорее всего, сейчас жила бы в Украине.

"Это была бы для меня отличная база, тогда я могла бы больше делать для украинских детей, проводить мастер-классы и создавать возможности для их развития. Я считаю это очень важным и горжусь девочками, которые это делают. Если я найду возможность, я обязательно постараюсь что-то сделать", – подытожила теннисистка.

Отметим, что сейчас Юлия Стародубцева находится в Австралии, где проводит предсезонную подготовку — её тренер и парень живут в этой стране, и она большую часть года находится здесь.

Кроме того, в Австралии проходили турниры ITF в Сиднее и Плейфорде, и Стародубцева решила участвовать в них самостоятельно, без тренеров, чтобы научиться решать проблемы на корте самостоятельно.

Юлия Стародубцева до 2024 года выиграла 4 титула ITF в одиночном и 3 в парном разрядах. В 2024 году дебютировала на турнирах WTA, сыграла на Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open и WTA 1000 в Пекине, где дошла до четвертьфинала.

В 2025 году впервые дошла до третьего круга турнира Grand Slam, победила Магдалену Френх на WTA 1000 в Монреале, но после серии поражений покинула топ-100 мирового рейтинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!