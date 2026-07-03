"Очень грязный поступок": дом капитана сборной Украины пострадал во время обстрела Киева, а ему досталось от грузин в безумном матче отбора ЧМ-2027

Капитан сборной Украины Денис Лукашов в сумасшедшем матче против Грузии в заключительной игре первого раунда квалификации ЧМ-2027 тремя очками с линии штрафных поставил точку в этом противостоянии — 95:76, но остался недоволен своей игрой. На последних секундах он получил болезненный удар от соперника, не сдержался и высказал претензии, за что тоже получил технический фол. А затем признался, что в ночь на понедельник во время вражеской атаки РФ пострадал его дом в Киеве, это тоже повлияло на защитника.

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В комментарии OBOZ.UA Лукашов подвел итоги и проанализировал игру против Грузии, рассказал, насколько ожидаемой была такая грязная игра со стороны соперника и чего ожидать от поединка с датчанами, ведь эти очки тоже будут учитываться во втором раунде.

5 июля наша сборная сыграет против Дании на выезде — и даже за тысячи километров от дома украинские болельщики будут рядом с командой. GGBET, титульный спонсор Федерации баскетбола Украины и сборной, объединяет всех, кто ценит настоящие эмоции великого баскетбола. Поддержи Украину в Копенгагене вместе с GGBET!

– У нас всегда так складываются матчи с грузинами, и это нормально, ведь все команды приезжают бороться за победу, никто не хочет проигрывать, учитывая, что все победы учитываются в следующем раунде. Они уступили в первой игре – что было неожиданно именно для них – и захотели взять реванш, тем более что к ним приехали выдающиеся игроки.

Мы ожидали этого, но игра была слишком грязной, и судей было трудно контролировать ситуацию. Это мое личное мнение.

– Да, Грузия играла очень грязно. И в конце встречи вам тоже досталось, вы даже упали на паркет. Показалось, что соперник незаметно ударил вас локтем куда-то в туловище. Что там на самом деле было?

– Пусть это останется между нами, но поступок был очень грязным, и я его не понимаю. Я не понимаю, зачем это делать именно в конце игры, когда исход матча уже был решен, мы победили. Пусть это останется на их совести и на совести их команды.

– Мы просто выиграли, но я вижу, что у вас лично остался осадок после этой игры. Может, это усталость?

– Мне прежде всего неприятно то, что произошло в конце. Было много эмоций со стороны тренерского штаба сборной Грузии. Мне было немного стыдно, что это произошло именно со мной, потому что я ничего не сделал для этого.

И вообще у меня игра складывалась не очень хорошо. Я как-то не чувствовал уверенности сегодня. Этой ночью был вражеский обстрел Киева, и мой дом немного пострадал.

– Всё нормально? Все живы, здоровы?

– Да, но дом поврежден.

– Вы говорите о реакции тренерского штаба Грузии. А какие у него были претензии к вам? Ведь не вы нарушали правила.

– Я потом, скажем так, пошёл отвечать. И это не очень хорошо, ведь получил технический фол. Надо сдерживаться в такой ситуации. Это уже был третий такой эпизод с их участием. Мне, как самому опытному игроку нашей сборной, нужно сдерживаться и показывать пример, как нужно вести себя на площадке.

– Уже 5 июля вам предстоит играть против Дании. Что можете сказать об этой команде?

– Это молодая команда. Я не играл с ними в первом окне, но мы настраиваемся на серьёзный бой, ведь все победы, как я уже говорил, учитываются в следующем раунде. Тренер уже после победы подчеркнул, что не нужно расслабляться, необходимо прежде всего сосредоточиться и показать свою игру. Это также касается настроя, чтобы никто не получил травму. И нам эта победа нужна так же, как и победа над грузинами.

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