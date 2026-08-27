"Обвал". Тайсон Фьюри впервые рассказал, что случилось через минуту после боя с Кличко

Тайсон Фьюри признался, что практически сразу после победы над Владимиром Кличко у него началась депрессия. 38-летний британский боксер рассказал, что после достижения главной цели в карьере не понимал, что делать дальше.

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Фьюри победил Кличко в ноябре 2015 года и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе. По словам британца, он много лет стремился именно к этому бою, поскольку еще в детстве смотрел поединки Кличко и мечтал однажды его победить.

"Я просто хотел побить Владимира Кличко. Когда я был маленьким, Владимир был чемпионом мира в тяжелом весе, и я смотрел его по телевизору ребенком", – рассказал Фьюри в эфире Youtube-канала ALF Global.

Британец отметил, что три года ждал возможности провести титульный поединок, после чего воспринимал победу над Кличко как достижение главной цели своей жизни.

"И потом я выиграл, как я говорил, что выиграю. А потом все закончилось. Эверест. Все, чего я хотел в жизни с самого детства, было достигнуто. И я думал, что это будет невероятно. Но уже через минуту произошел обвал", – заявил Фьюри.

По его словам, депрессия началась еще до окончания всех обязательств после боя. Когда он покинул ринг, отправился в раздевалку и затем вышел на пресс-конференцию, британец уже находился в тяжелом состоянии.

"К тому моменту, как я вышел из ринга, вернулся в раздевалку и пошел на пресс-конференцию, я уже был в депрессии, потому что в жизни у меня больше ничего не осталось", – рассказал боксер.

Фьюри также сообщил, что после боя отдал завоеванные пояса членам своей команды и отправился спать.

"Моя главная причина жить, побить Кличко. Исчезло сразу же все это. И я не мог передвинуть цель, не мог поменять то, чего хотел. И у меня были все пояса, шесть, пять поясов. И я просто отдал их всей команде, сказал: "Держите". А я пошел спать. Вообще неинтересно было", –отметил Фьюри.

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