Президент так называемой Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) назвал большой победой организации включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр-2028. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина при этом забыл добавить, что соревнования будет организовывать World Boxing.

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Об этом Кремлев заявил в комментарии официальному сайту IBA, не уточнив о том, что World Boxing создали в качестве альтернативы IBA, чтобы сохранить бокс на ОИ. Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание IBA из-за множества нарушений, в том числе финансовых, что не остановило россиянина от бурных восторгов.

"Бокс остается в олимпийской программе Лос‑Анджелеса 2028 года – не просто факт, а огромная победа всей нашей боксерской семьи, заслуженная долгой и ожесточенной борьбой. Это ясно доказывает, что правда честного спорта сильнее личных амбиций. IBA была, есть и всегда будет самой сильной и успешной международной организацией как в олимпийском, так и в профессиональном боксе. IBA выступает в качестве образца независимости и честности", – сказал Кремлев.

Ранее легендарный украинский чемпион Владимир Кличко поддержал решение МОК включить бокс в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, заявив, что иное решение было бы настоящей катастрофой для всего спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал национальную федерацию Казахстана выйти из состава позорной IBA.

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