Сборная Германии со счетом 7:1 выиграла свой первый матч на ЧМ-2026. Видео голов в игре с Кюрасао

Сборная Германии по футболу уверенно стартовала на чемпионате мира 2026 года, разгромив Кюрасао со счетом 7:1. Команда Юлиана Нагельсмана после неожиданного пропущенного мяча в первом тайме полностью контролировала ход встречи и забила шесть голов после 38-й минуты.

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Немцы открыли счет уже на 6-й минуте. Флориан Вирц вывел Феликса Нмечу на ударную позицию, и полузащитник точно пробил в правый угол.

Несмотря на полное преимущество Германии, на 21-й минуте Кюрасао сумел сравнять счет. Ливано Комененсия нанес удар из штрафной площади, а рикошет дезориентировал оборону и голкипера: 1:1.

После этого фаворит значительно прибавил. На 38-й минуте Нико Шлоттербек замкнул подачу Натаниэля Брауна с углового и вернул Германии преимущество.

Уже в компенсированное время первого тайма немцы заработали пенальти после фола Ришедли Базура, а Кай Хаверц уверенно реализовал одиннадцатиметровый: 3:1.

Сразу после перерыва Германия фактически сняла все вопросы о победителе. На 47-й минуте Йозуа Киммих ассистировал Джамалю Мусиале, который с близкой дистанции отправил мяч в сетку.

В середине второго тайма команда Нагельсмана устроила настоящий голевой шквал. На 68-й минуте Натаниэль Браун отличился после передачи Дениза Ундава. VAR проверил эпизод на возможный офсайд, но взятие ворот было подтверждено.

Через десять минут уже сам Ундав записал свою фамилию на табло, замкнув передачу Киммиха и сделав счет 6:1.

Точку в матче поставил Хаверц: на 88-й минуте форвард заметил, что вратарь Элой Ром далеко вышел из ворот, и эффектно перебросил его после передачи Ундава.

Германия одержала крупнейшую победу первого тура в своей группе. Особенно результативно проявили себя Киммих, оформивший два ассиста, Ундав с голом и двумя результативными передачами, а также Хаверц, который завершил матч дублем.

Отдельно стоит отметить историческое достижение Ливано Комененсии. Нападающий Кюрасао забил первый гол своей сборной в финальных турнирах чемпионатов мира. Германия во втором туре сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Кюрасао – с Эквадором.

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