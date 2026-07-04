"Ну что вы хотите от Роналду, он же старый": как в новом шоу "Кто в игре?" раскритиковали звезд ЧМ-2026

О чемпионате мира можно говорить сухо и серьезно, а можно посадить четырех взрослых мужчин в масках звездных футболистов, и они разберут турнир круче, чем любая студия аналитиков.

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Именно так устроено новое шоу "Кто в игре?": по правилам проекта эксперты целый эпизод скрывают лица, а зрители должны угадать, кто именно сидит в студии. Они пришли не для того, чтобы зачитывать тактические схемы из конспектов, а чтобы обсуждать турнир неформально и откровенно. Такой формат одинаково подходит и тем, кто живет футболом, и зрителям, которые едва различают команды на поле.

Во втором выпуске, который уже появился в сети, наконец-то раскрылась главная интрига шоу: маску снял первый участник, и им оказался комик Сергей Середа. Борьба за право остаться инкогнито оказалась ожесточенной: по результатам прогнозов из прошлой серии эксперты финишировали почти вплотную, поэтому всё решила минимальная разница в один-два угаданных матча.

После этого студия перешла к обсуждению событий на поле. Отдельная дискуссия развернулась вокруг Гарри Кейна, которого в выпуске объявили жертвой "проклятия ганского шамана". Ведь иначе трудно объяснить, как в матче против Ганы нападающий умудрился запустить мяч выше пустых ворот с расстояния в несколько метров. Но как только "проклятие" сняли, Кейн в следующей игре с Панамой забил свой гол и побил тридцатилетний рекорд Гари Линекера.

Не меньше досталось Криштиану Роналду. После дубля в ворота Узбекистана 41-летний португалец крикнул в камеры "I'm back", и студия принялась гадать, откуда именно он вернулся, ведь уже в матче против Колумбии это "возвращение" растворилось на поле.

Между разбором футбольных скандалов в студии успели оценить и перформансы на трибунах. Главными звездами фанатского движения признали норвежцев, которые запустили флешмоб с так называемым "греблей викингов".

В конце эпизода эксперты оставили свои прогнозы на 1/8 финала, определив следующего кандидата на снятие маски. Впрочем, это шоу стоит смотреть не ради интриги. Перед нами редкий случай, когда Чемпионат мира показывают не как набор результатов на табло, а как живую историю с характером и эмоциями. Если хотите увидеть обратную сторону большого футбола, где есть место иронии, фанатскому безумию и искреннему фанатизму, включайте GG.Sport, вы точно по адресу.

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