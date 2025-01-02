'Нравится кому-то или нет': известный российский боксер неожиданно высказался об Усике

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (29-6, 28 КО) назвал Александра Усика (23-0, 14 КО) лучшим боксером по итогам 2024 года. По словам 39-летнего уроженца Волгодонска, по поводу этого неофициального титула ни у кого не должно быть ни малейших сомнений.

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Об этом Кудряшов заявил в интервью mma.metaratings.ru. Представитель тяжелого веса и бывший претендент на чемпионский пояс добавил, что нельзя ставить в один ряд с Усиком Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), ведь британец победил Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в поединке за пояс, который освободил украинец.

"Других вариантов быть не может. Александр Усик. Найдется немного людей, которые захотят со мной поспорить. Если мы сравниваем Усика с другим чемпионом в тяжелом весе Даниелем Дюбуа, он выиграл у Джошуа, но Усик сделал это дважды. Если брать их достижения, у Дюбуа титул IBF, а у Александра – все остальные пояса. И в информационном поле он затмил всех. Даниель большой массе людей неизвестен, хотя боксер классный и побеждал даже тогда, когда в него не верили. В том числе я. Нравится кому-то или нет, но Усик заслужил быть боксером года", – сказал Кудряшов.

Отметим, что недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI века. Это произошло после триумфа украинца в реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Бой завершился победой Александра единогласным решением со счетом 116-112 трижды.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал американского средневеса Теренса Кроуфорда лучшим боксером мира.

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