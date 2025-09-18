Большие проблемы на ЧМ: Магучих совершила только один прыжок в квалификации

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в японском Токио. Наша соотечественница преодолела квалификацию, выполнив лишь один прыжок в соревнованиях, которые ознаменовались грандиозными трудностями у участниц.

В турнире стартовали 35 атлеток, которым для попадания в финал нужно было либо выполнить норматив в 1 метр 97 сантиметров, либо попасть в число 12 лучших. В итоге участницы решающего раунда соревнований определились уже на отметке 1,92 метра. Планку на этой высоте взяли всего 11 спортсменок, в число которых кроме Магучих попала другая украинка – Юлия Левченко.

Также в финал добрали пять атлеток, которые разделили 12-е место, прыгнув на 1,88 метра. При этом Ярослава стала единственной, кто вышел в борьбу за медали, лишь один раз выйдя на дорожку. 19 спортсменок завершили соревнования, причем шесть из них на первой же высоте в 1,83 м.

УЧАСТНИЦЫ ФИНАЛА ЧМ-2025 В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ

– 1,92 м: Морган Лейк (Великобритания), Юлия Левченко, Ярослава Магучих (обе – Украина), Элеанор Паттерсон, Никола Олислагерс (обе – Австралия), Ангелина Топич (Сербия), Михаэла Груба (Чехия), Мария Жодзик (Польша), Роуз Ебоа (Гана), Кристина Гонзель (Германия), Мария Вукович (Черногория).

– 1,88 м: Елена Куличенко (Кипр), Элизабет Пихела (Эстония), Фатумата Балли (Гвинея), Имке Оннен (Германия), Мерель Маэс (Бельгия).

Магучих является действующей чемпионкой мира. Это свое звание она будет отстаивать в воскресенье, 21 сентября. Начало – в 13:30 по киевскому времени.

