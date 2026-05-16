'Новый Бубка' с рекордом победил на Бриллиантовой лиге. Видео

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл стартовый этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Шанхае. Олимпийский чемпион установил рекорд соревнований, а затем попытался обновить собственный мировой рекорд.

Видео дня

26-летний уроженец Лафейетта победил с результатом 6,12 метра, преодолев высоту с первой попытки. Этот результат стал новым рекордом этапа в Шанхае и принес шведу 44-ю победу в карьере на турнирах Бриллиантовой лиги.

Главный соперник шведа Маноло Каралис завершил соревнования только на седьмом месте с результатом 5,70 м. Ни один из участников, кроме Дюплантиса, не сумел преодолеть планку на высоте 5,80 м.

После победной попытки швед поднял планку на 6,32 м, рассчитывая побить собственный мировой рекорд, однако все три попытки оказались неудачными. Действующий мировой рекорд также принадлежит Дюплантису.

Сам спортсмен после турнира заявил AFP, что был близок к рекордному прыжку.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. В последние недели было много нагрузки, но в целом я доволен своим выступлением", – сказал Дюплантис.

Для шведа это уже девятый подряд сезон с победами на этапах Бриллиантовой лиги. С 2023 года он не проиграл ни одного турнира на открытом воздухе.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Спортсмен родился и вырос в Луизиане, выступает за Швецию, родину своей матери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!