'Новый Бубка' отказался жить в Олимпийской деревне

Шведский прыгун с шестом Арман Мондо Дюплантис не будет жить в Олимпийской деревне на Играх-20242. 24-летний легкоатлет решил остановиться в отеле.

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"Он нашел другой вариант за пределами деревни, чтобы иметь возможность подготовиться наилучшим образом. У разных спортсменов разные планы подготовки", – прокомментировала ситуацию в интервью aftonbladet.se капитан сборной Швеции по легкой атлетике Кайса Бергквист.

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом прибудет в Париж в среду. Квалификация прыжков с шестом пройдет в субботу, а финал – в понедельник, 5 августа.

"Он чувствует, что таким образом сможет добиться лучших условий и получить чувство спокойствия. У него уже были подобные ситуации раньше", – добавила Бергквист.

Во время ЧМ в Юджине-2022 Дюплантис также останавливался в отдельном отеле от остальных членов шведской сборной.

"Такой звездный статуса, как у "Мондо", мало у кого есть на Олимпиаде. И его жизнь в Олимпийской деревне может стать утомительной. Я читала об американском спринтере Ноа Лайлсе, которому приходится нелегко и он прячется в деревенской столовой", отреагировала на решение Дюплантиса легкоатлетка Каролина Клюфт.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Арман побил собственный мировой рекорд на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Семене (6.24).

Предыдущий мировой рекорд (6.23 м) Дюплантис установил в сентябре 2023 года. Ему принадлежат девять из десяти лучших прыжков с шестом в истории.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

Сам Сергей Назарович, комментируя этот успех легкоатлета из Швеции заявил, что "рад за него и за его семью, а также за легкую атлетику и спорт в целом".

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