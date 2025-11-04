Новые финалы, феерия андердогов, как будет спасаться 'Бенфика'. Что смотреть в 4-м туре ЛЧ

Сегодня Лига чемпионов пересечет экватор. 4-й тур Этапа лиги подготовил для нас несколько финалов, проверку аутсайдеров, а также вызов для португализированных украинцев. OBOZ.UA отыскал для вас самое интересное в каждом противостоянии.

"Ливерпуль" – "Реал": финал каждый тур. Этот не исключение

Позиции в чемпионате: 3 место АПЛ – 1 место Ла Лиги

Очные встречи: 12 (4 победы "Ливерпуля" – 1 ничья – 7 побед "Реала")

Последняя игра: 2:0, Этап лиги 24/25

Порой кажется, что эта пара существовала всю историю ЛЧ. Но у них не так много встреч и чаще они пересекаются в последние годы, всего 12 игр. "Ливерпуль" полярный в этом сезоне: несмотря на серию поражений в АПЛ, мерсисайдцы имеют 15 подряд побед на домашней арене в Лиге чемпионов, эта серия сегодня под большой угрозой. "Реал" заряжен недавним триумфом над "Барселоной" и уверенным лидерством в испанском чемпионате, а лидер Мбаппе готов стрелять голами каждую игру. Выход сегодня Беллингема сделает его самым молодым игроком, проведшим 50 матчей в Лиге чемпионов (22 года 128 дней), это перебьет рекорд Касильяса. С другой стороны, уже сколько матчей не может дойти до отметки в 50 голов Салах – дубль позволит ему стать первым африканским игроком, который достиг этого показателя. И надо учесть, что мадридцам не везет против английских команд в последние годы. Но, с другой стороны, в Ливерпуль приехала очень боевая команда, которая много бьет и имеет гораздо меньше травмированных игроков. В то же время хозяева более успешны в передачах и на стандартах. Будет очень интересно.

"Бенфика" – "Байер": кто будет спасаться?

Позиции в чемпионате: 3 место Примейры – 5 место Бундеслиги

Очные встречи: 2 (0-1-1)

Последняя игра: 0:0, групповой этап 14/15

Судаков и Трубин точно выйдут со старта, но удастся ли им прервать серию крупной неудачи "Бенфики"? У леверкузенцев результативные матчи, такие же и у орлов. Но есть нюанс: если гости матча имеют 2 очка и претендуют на плей-офф, то хозяева поля почти в подвале с нулем очков и целой корзиной мячей в воротах Анатолия. С другой стороны, "Байер" не может похвастать победами в ЛЧ; много матчей подряд сенсация Германии не получает выгоды. Историческое преимущество во всех турнирах на стороне немцев, присутствует оно и сегодня. Эта игра вечером среды может наметить жирную точку на еврокубковых надеждах португальцев. А особенно Судакова, в определенной мере переходившего сюда за Лигой чемпионов. Любая потеря очков будет отдалять зону плей-офф от "Бенфики" на неприлично большое расстояние.

"Манчестер Сити" – "Боруссия": всё не так очевидно, как кажется

Позиции в чемпионате: 2 место АПЛ – 3 место Бундеслиги

Очные встречи: 6 (3-2-1)

Последняя игра: 0:0, групповой этап 22/23

"Манчестеру" присуще доминирование, команда навязывает свое видение и постоянно контролирует поле, не давая сопернику ничего создавать. У подопечных Гвардиолы – 11 подряд побед над немецкими клубами. Но когда кажется, что "Сити" будет фаворитом встречи, стоит оценить последние выступления в ЛЧ: англичане потеряли очки с "Монако", а немцы разделили их с "Юве" в триллере на 8 голов. Команды – прямые соседи в группе, а "Боруссия" каждый раз забивает по 4 мяча, на столько Доннарумма не готов. УЕФА также приводит статистику, что в последних 4 матчах против англичан "Боруссия" трижды выиграла. Все внимание будет приковано к Холанду, который в этом сезоне вышел на праймовый уровень и даже превзошел его. Ну а еще – это его бывшая команда, которой он очень любит забивать. "МанСити" надо выигрывать, чтобы на этот раз обойти зону плей-офф, "Боруссии" надо выигрывать, чтобы догонять "Баварию". Будет крутая битва.

"Карабах" – "Челси": серия испытаний не завершается

Позиции в чемпионате: 2 место Лиги Азербайджана – 6 место АПЛ

Очные встречи: 2 (0-0-2)

Последняя игра: 0:4, групповой этап 17/18

Изюминка нашего анонса: открытие сезона встретится с самой непредсказуемой командой года. "Карабах" смог взять 6 очков в трех матчах, неожиданно проиграв "Атлетику". Тогда как "Челси" тоже имеет 6 баллов, но проиграна та игра "Баварии", что можно простить. В группе 8 лет назад аристократы переехали азербайджанцев 10:0 по сумме двух матчей, но это уже далеко не те команды. Хозяева делают ставку на Андраде, у которого 4 гола в 6 последних еврокубковых играх. С другой стороны, огромное статистическое преимущество англичан будто намекает на их легкую прогулку. Для Гурбанова это лучший сезон за почти 20 лет его руководства, и если подопечные вновь качественно закроются на своей половине с контратаками, то Мареске придется ломать привычный уклад лондонцев. 9 очков для любой из этих команд уже сейчас закрепят почти 100% участие в ЛЧ после группы.

"Бавария" – ПСЖ: кто станет лидером таблицы?

Позиции в чемпионате: 1 место Бундеслиги – 1 место Лиги 1

Очные встречи: 14 (6-0-8)

Последняя игра: 1:0, Этап лиги 24/25

Иронично, что повторяется еще один большой матч прошлого группового этапа. Соседи по таблице будут решать, кто из них достоин возглавить таблицу, и это желанная встреча для зрителей прямо сейчас. Противостоят довольно похожие команды: мегаатакующий футбол с качественной защитой, одинаковый уровень владения и угрозы чужим воротам. Ставка идет на комбинационный и открытый футбол, чтобы довести ситуацию до верного удара и наполнить фанатов неистовством. ПСЖ трудно одолеть на их поле, да и "Бавария" знает рецепт побед над французскими командами (как было в том году). Сойдутся широкий парижский стиль на многих игроков и ставка на Кейна с его чутьем и результативностью. Эту игру обязательно надо посмотреть. Единственное, что волнует, – УЕФА поставила эту игру одновременно с "Реалом" и "Ливерпулем". Придется выбирать.