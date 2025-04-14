'Никто не имеет права!' Чемпионка ОИ из РФ закатила истерику из-за 'ущемления прав' россиян

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева возмутилась отстранением российских спортсменов от международных соревнований, а также условиями их допуска под нейтральным флагом. Бывшая биатлонистка обвинила федерации в якобы "ущемлении прав человека".

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Об этом Зайцева заявила в интервью порталу Metaratings.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на то, что российских спортсменов наказывают за публикации в социальных сетях в поддержку военной агрессии своей страны против Украины.

"Я считаю, что никто не имеет права лезть в нашу страну и говорить, что мы можем отмечать, а что нет! Что нам выкладывать в соцсетях, а что нет. Пост на 9 мая – это гордость за страну, это память, которую надо нести вечно. Это победа нашего народа, и никто не может указывать, выкладывать пост или нет. И потом судить по этому посту – поедет спортсмен или нет! Это вообще называется – ущемление прав человека!" – в истерике сказала Зайцева.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил абсурдное мнение о том, что российские спортсмены могли бы "пойти на уступку" и выступить на Играх-2026 без флага и гимна.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийского комитета (МОК) занимается организацией возвращения российских и белорусских спортсменов в зимние виды спорта для Игры-2026.

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