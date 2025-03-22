'Никогда такого не видел'. В Бельгии 'подгорело' после 'невозможного' от Украины. У болельщиков шок

Сборная Украины по футболу одержала впечатляющую победу над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в Лиге А Лиги наций. Проигрывая 0:1 после первого тайма, украинцы забили трижды за 12 минут во второй половине встречи и добились победы – 3:1. Голами отметились Ромелу Лукаку, Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

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Такой результат вызвал настоящую бурю эмоций среди бельгийских болельщиков. В комментариях под официальным постом команды фанаты не скрывали разочарования и гнева. Многие считают, что с приходом нового тренера Руди Гарсии ситуация не изменилась.

"Новый тренер – та же Бельгия", – написал пользователь tomashuybrechts.

Некоторые не могут поверить, что команда, недавно считавшаяся одной из сильнейших в Европе, допустила подобное поражение:

"Я в шоке, что случилось с этой командой… мы были так хороши", – недоумевает otisjonckheere.

"Еще немного, и у нас будут проблемы даже против Сан-Марино", – язвит wes_erna91.

Нашлось и немало тех, кто признал силу украинской сборной. "Какой тайм выдала сборная Украины во второй половине! Проиграть такой команде не стыдно!" – отметил dishtok_.

Но в целом настроение среди бельгийцев пессимистичное. "От "золотого поколения" до "потерянного поколения"… просто позор", – не сдерживает эмоций iamjavic0752.

Многие требуют увольнения Гарсии, считая его главным виновником провала. Под хештегом #garciaout собралось множество комментариев, в том числе от tgurchu: "Новый тренер, те же проблемы. Как можно усадить Доку на скамейку, когда он лучший игрок команды?"

"Не буду врать, эта команда закончена. Нужно нажать кнопку перезагрузки и привлекать новую молодежь", – считает tf1ev9.

А один из болельщиков и вовсе выразил общее недоумение кратко и ясно: "Никогда такого не видел. Как это возможно?"

Напомним, что ответная встреча Украина - Бельгия за право сыграть в элитном дивизионе в следующем розыгрыше Лиги наций состоится в воскресенье, 23 марта . Поединок примет стадион "Сегека-Арена" в Генке. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Уже стало известно, какие телеканалы покажут этот матч.

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