Никогда ранее! Украина завоевала историческое 'золото' на чемпионате Европы-2024 по водным видам спорта

Украинский пловец Александр Желтяков стал чемпионом чемпионата Европы по водным видам спорта, который в эти дни проходит в сербском Белграде.18-летний днепрянин стал лучшим в заплыве на 200 метров на спине.

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Это стало первой в истории золотой медалью для нашей страны в этой дисциплине на чемпионатах Европы.

За 50 метров до конца заплыва Желтяков был третьим, но в итоге вырвал победу над Апостолоса Сискоса из Греции с преимуществом в 0,03 секунды.

Результат Желтякова в финале Евро-2024 — также новый национальный рекорд Украины на этой дистанции. Предыдущее достижение, которое принадлежало ему же, было улучшено на 0,4 секунды.

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