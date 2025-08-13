'Никакой катастрофы нет': Хацкевич оценил вылет 'Динамо' от киприотов в Лиге чемпионов

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, что не удивился поражению команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса". Беларуский специалист отметил, что "бело-синими" уступили соперникам во всех компонентах.

Такое мнение Хацкевич выразил в интервью изданию "Украинский футбол". Легендарный полузащитник столичного клуба также выразил уверенность в том, что уровень нынешнего "Динамо" не соответствует даже Лиги Европы, так что команде лучше выступать в Лиге конференций, путевку в которую она уже забронировала.

"А в чем "Динамо" сильнее? В работе с мячом – нет, в интеллекте – нет, может, в опыте? "Пафос" в прошлом году выступал в Лиге конференций и пробился в плей-офф раунда, дойдя до 1/8 финала. Кто-то говорил, что если "Динамо" не пройдет "Пафос" – это будет катастрофа. Я так не считаю, никакой катастрофы нет. Это уровень нынешней команды, которую имеет Александр Шовковский. Если говорить о втором матче с Пафосом, то игра киевлян на сегодня не соответствует уровню Лиги Европы. Поэтому, возможно, "Динамо" сейчас больше подходит Лига конференций", – сказал Хацкевич.

Напомним, "Динамо" проиграло на выезде "Пафосу" 0:2 после домашнего поражения 0:1 и вылетело в Лигу Европу. Теперь в плей-офф квалификации этого турнира "бело-синие" сыграют с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

OBOZ.UA проанализировал действия футболистов "Динамо" в ответной игре с "Пафосом" и выделил главные причины фиаско киевлян. А тренер Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды.

