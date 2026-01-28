'Нигде в мире нет': чемпион ОИ из РФ в угаре заявил, что 'передовые страны' завидуют России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал фантастический бред о том, что Россия опережает "передовые страны" во многих сферах. Бывший биатлонист выразил особый восторг оружием, которое производит ВПК РФ, забыв о том, что подавляющее большинство жителей страны-агрессорки живет за чертой бедности.

Видео дня

Об этом в патриотичном угаре Васильев заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал Россию практически совершенной страной, добавив, что предела идеалу нет, но именно на Западе якобы берут пример с РФ.

"В чем Россия лучшая в мире? Вне всякого сомнения, в военной продукции. Еще у нас сельское хозяйство вышло на первое место. Понятно, что и атомные станции мы строим самые лучшие. И вот таких высокотехнологичных производств у нас немало – можно перечислять и перечислять. В социальной поддержке населения Россия в значительной степени опережает многие передовые страны. Например, программы материнского капитала нигде больше в мире нет. Это есть только у нас, и это достижение! Многие передовые страны могут позавидовать. Конечно, предела совершенству никогда не может быть", – сказал Васильев.

До этого этот ярый Z-патриот потребовал приравнять критику России и ее захватнической войны против Украины со стороны спортсменов к употреблению допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!