Чемпион ОИ из РФ потребовал приравнять осуждение войны в Украине к употреблению допинга

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с нелепым призывом дисквалифицировать спортсменов за "высказывания на политические темы", как в России называют осуждение войны в Украине. Бывший биатлонист абсурдно сравнил выступления против агрессии РФ с употреблением допинга.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот назвал поддержку атлетами Украины в ее противостоянии российской военщине "ахинеей", так как спортсмены "не знают всех деталей и подробностей происходящего".

"Я считаю, что МОК необходимо принять решение о том, чтобы запретить спортсменам высказываться на любые политические темы. Опыт последних четырех лет показал, что это действительно нужно. А тот, кто будет себе это позволять, должен быть дисквалифицирован примерно как за допинг. Иначе получается абсурдная ситуация. Вроде бы спорт вне политики, но иногда спортсмены несут такую ахинею, даже не зная всех деталей и подробностей происходящего. Они начинают делать выводы "космической глупости", как сказал профессор Преображенский", – сказал Васильев.

Ранее этот россиянин выдал совершенно фантастический бред об украинском языке, который назвал "очевидным геноцидом" в отношении населения нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выразил циничное мнение о том, что в самом ближайшем будущем украинцы и россияне "будут жить дружно и весело".

