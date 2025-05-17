Нидерландский футболист забил шедевральный гол с центра поля. Видео

Полузащитник нидерландского клуба NEC Брайан Линссен стал главным героем поединка 33-го тура чемпионата страны против "NAC Бреда" (3:0). 34-летний футболист забил два гола, при этом второй стал настоящим украшением игры.

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На 70-й минуте Линссен увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и фантастическим ударом с центра поля отправил мяч точно в рамку.

Стоит отметить, что голкикпером NEC является его хороший друг и бывший товарищ по команде Костасу Лампру.

"Я коротко поговорил с Костасом на поле после матча. Он мой друг. Я бы предпочел не забивать ему этот гол. Мы хорошо знаем друг друга по нашему времени в Vitesse. Он очень милый парень. Он также был на кремации нашей матери", — сказал Линссен после матча. "Надеюсь, она наблюдает сверху".

Позже нидерландец отправил Лампру сообщение с извинением. "Бро, извини!" – написал Линссен. Греческий вратарь, который ни в чём его не упрекал, отреагировал по-спортивному: "Без проблем, бро. гол шедевральный!".

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