'Ничего подобного у меня раньше не было'. Иностранный тренер 'Шахтера' поражен тем, с чем столкнулся в Украине

Тренер вратарей донецкого "Шахтера" Раймонд ван дер Гоув признался, что в Украине его поразило проведение матчей в условия постоянных воздушных тревог. 61-летний нидерландец поделился воспоминаниями о выездном поединке 18-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0), который состоялся в конце февраля 2024 года.

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Встреча должна была начаться на стадионе "Ника" в 13:00, однако первый свисток прозвучал только в 14:40. С 11:40 до 16:52 в регионе объявили четыре воздушные тревоги, что несколько раз останавливало игру. После длительных пауз и нарушенного ритма игра завершилась без голов уже после 17:00.

"Это был мой первый опыт, когда игра останавливается из-за воздушной тревоги. Ничего подобного со мной не происходило раньше", – отметил тренер в интервью Tribuna.com.

Раймонд также подчеркнул уважение к украинцам, которые стойко переносят подобные испытания: "Если подумать о том, что переживают местные – о семьях игроков и сотрудников клуба, – это вызывает большое восхищение. Давайте надеяться, что война закончится как можно скорее".

Матч с "Александрией" стал для ван дер Гоува ярким напоминанием о реалиях жизни в Украине, где спорт вынужден сосуществовать с угрозами войны.

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