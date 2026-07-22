"Ничего не добьется": Маркевич сказал, как сборной Украины выйти на ЧМ-2030

Легендарный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич выразил уверенность в том, что национальной команде страны нужно существенно обновить состав, чтобы попасть на чемпионат мира-2030. Опытный специалист призвал наставника "сине-желтых" Андреа Мальдеру не бояться приглашать новичков.

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Об этом Маркевич заявил в интервью порталу Meta.ua. Бывший тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра", который отработал четыре матча на посту наставника сборной Украины, также добавил, что нашим футболистам нужно брать пример с испанцев в вопросе профессионализма.

"Можем ли мы рассчитывать на то, что сборная Украины попадет на следующий чемпионат мира? Во-первых, тренерскому штабу нужно дать кредит доверия и не бояться привлекать в состав талантливую молодежь – она у нас есть. Пусть даже пожертвуют, условно говоря, Лигой наций. На мой взгляд, сборная в таком составе, как сейчас, ничего не добьется. Верю, что Украина может попасть на этот праздник футбола, если в составе будут футболисты, которые не боятся черновой работы и будут пахать на футбольном поле. Яркий пример этого – сборная Испании", – сказал Маркевич.

Отметим, что букмекеры уже обнародовали котировки на шансы сборной Украины выиграть будущее мировое первенство.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения турнира до 64 сборных, что может существенной сыграть на руку украинцам.

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