Ни разу не обыгрывали в 9 матчах: сборная Украины сыграет с топ-командой перед Евро-2024

Сборная Украины определилась со всеми спарринг-партнерами перед стартом финальной части чемпионата Европы 2024 года. Наша команда проведет три товарищеских игры с 3 по 11 июня, а откроют эту серию "сине-желтые" встречей с хозяйкой первенства Германией.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Матч пройдет в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок" в третий день лета и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Это будет десятое противостояние украинцев с Бундестим. Наша команда еще ни разу не обыгрывала четырехкратных чемпионов мира. В активе "сине-желтых" лишь четыре ничьи, причем две из них со счетом 3:3.

В последний раз сборные встречались летом минувшего года в спарринге в Бремене, забив по три мяча. Тот матч стал дебютным для Сергея Реброва на посту наставника украинской национальной команды и 1000-м в истории немецкого коллектива.

Напомним, также известно, что Украина проведет товарищеские матчи с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). Чтобы выйти на Евро-2024 команде Реброва нужно сначала пройти Боснию и Герцеговину в полуфинале плей-офф отбора, а затем обыграть победителя пары Израиль – Исландия.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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