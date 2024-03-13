Официально. Сборная Украины по футболу сыграет с новым соперником перед стартом чемпионата Европы-2024

Национальная сборная Украины по футболу перед чемпионатом Европы 2024 года сыграет товарищеский матч с командой Польши, сообщает пресс-служба УАФ. Официально подтверждено, что гостевая игра пройдет 7 июня.

Украина и Польша на уровне футбольных национальных сборных в своей истории встречались 9 раз. Три победы на счету украинцев, еще два поединка завершились вничью. Свой крайний матч сборные провели в ноябре 2020 года. Тогда товарищескую встречу выиграла Польша (2:0).

Как сообщал OBOZ.UA, по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в июне для национальной команды будут организованы три товарищеских матча. Кроме Польши, "желто-синие" 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру" сразится с Молдовой.

Любопытно, что "сине-желтые" еще никогда не выигрывали у молдаван на их поле. Дважды наша сборная сыграла там вничью (2:2 и 0:0).

УАФ информирует, что третий соперник и дата проведения в июне третьего "товарняка", будут названы как только будет подписано соответствующее соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта 2024 года на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Этот стадион является фартовым для "желто-синих. 16 ноября 2021 года украинцы на этом поле со счетом 2:0 обыграли сборную Боснии и Герцеговины и вышли в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Забитыми голами отметились Зинченко и Довбик.

Украина, если пройдет боснийцев через четыре дня на поле стадиона во Вроцлаве встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Согласно обновленному регламенту украинские футболисты даже в случае поражения все равно проведут вторую встречу плей-офф, но уже с проигравшим из вышеуказанной пары.

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

13 марта сборная Украины уехала на сборы в Испанию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!