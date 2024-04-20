'Невероятно!' То, что сделала украинская теннисистка на турнире в Германии, поразило сеть. Видео

Вторая ракета Украины Марта Костюк (№27 WTA) выдала фантастический поединок на турнире WTA 500 в Штутгарте. В полуфинале 21-летняя киевлянка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (№8 WTA) - 7:6, 6:2, а один из ее розыгрышей стал настоящим украшением соревнований.

Наша соотечественница с первых минут захватила инициативу и легко повела 5:1, однако при счете 40:15 арбитры углядели аут у украинки и заставили переиграть розыгрыш. Это едва не сломало Марту психологически.

Вондроушова выиграла 4 гейма подряд и довела дело до тай-брейке. При счете 4:2 Костюк вытащила просто мертвый мяч, вызвав невероятный восторг у зрителей и интернет-пользователей.

Официальный аккаунт турнира в соцсети X (бывшая Twitter) выложил видео с подписью "Невероятно!". OBOZ.UA предлагает и своим читателям насладиться шедевром от украинской теннисистки.

Напомним, что в четвертьфинале Марта Костюк устроила настоящий триллер, за три часа обыграв третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

В финале Марта Костюк сыграет против представительницы Казахстана, Елены Рыбакиной, четвертой ракетки мира.

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