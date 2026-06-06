'Нет никаких оправданий'. Андре Агасси поражен случившимся на Roland Garros. Видео

Восьмикратный победитель турниров Большого шлема Андре Агасси раскритиковал подготовку первой ракетки мира Янника Синнера после его неожиданного поражения на Roland Garros. Легендарный американец заявил, что не видит оправданий тому, что итальянец физически сдал по ходу матча второго круга против Хуана Мануэля Серундоло.

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Комментируя результат, Агасси напомнил, что годом ранее Синнер провел в финале Roland Garros пятисетовый матч продолжительностью около пяти с половиной часов. По словам 56-летнего американца, сложно объяснить, почему теперь жара и физические нагрузки привели к резкому спаду уже через час сорок пять минут игры.

"Есть разница между хорошей физической формой и правильной подготовкой. Я должен указать на недостаток в такой подготовке, потому что с этим можно что-то сделать. Дело не в том, что он мало работает или не готов физически", – сказал Агасси в эфире телеканала TNT.

Бывший теннисист отметил, что команда Синнера использует современные методы восстановления и подготовки, однако считает необходимым пересмотреть подход.

"Повторять одно и то же и ожидать другого результата нельзя. Ему нужно понять, что следует изменить. Возможно, необходимо привлечь нового специалиста. Это может быть связано с гидратацией", – заявил эксперт.

Агасси также привел собственный опыт выступлений в жарких условиях. По его словам, перед матчами на Australian Open он выпивал до 10–12 литров воды за сутки, уделяя особое внимание питанию и восстановлению.

"Я ничего не знаю о его подготовке. Я знаю, что он способен играть пять с половиной часов, он это уже доказал. Я знаю, что сейчас он лучший игрок планеты. Но я также знаю, что нет никаких оправданий тому, чтобы упереться в стену уже через час сорок пять минут", – подчеркнул Агасси.

Как сообщал OBOZ.UA, Синнер сенсационно завершил выступление на Roland Garros-2026 уже во втором круге, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло, который занимает 56-е место в рейтинге ATP. Итальянец вел 2:0 по сетам и находился в одном гейме от победы, однако затем уступил в трех следующих партиях 5:7, 1:6, 1:6 и завершил выступление на турнире.

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