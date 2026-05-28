Беспрецедентная за всю историю. На Roland Garros случилась невероятная сенсация. Видео

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно завершил выступление на Roland Garros уже во втором круге, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло, который занимает 56-е место в рейтинге ATP. Итальянец вел 2:0 по сетам и находился в одном гейме от победы, однако после проблем со здоровьем полностью потерял контроль над матчем.

Синнер выиграл первые две партии со счетом 6:3, 6:2 и уверенно шел к выходу в третий круг. В третьем сете он вел 5:1, а затем при 5:2 подавал на матч.

После этого игра резко изменилась: у итальянца начались сильное головокружение, тошнота и судороги из-за жары в Париже, где температура достигала 32 градусов.

При счете 5:4 Синнер проиграл 15 очков подряд и взял медицинский тайм-аут. После возвращения на корт лидер мирового рейтинга заметно потерял скорость и координацию, а Серундоло перехватил инициативу. Аргентинец выиграл третий сет 7:5, после чего разгромил соперника в двух следующих партиях: 6:1, 6:1.

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. Для Синнера это поражение стало первым после серии из 30 побед подряд в ATP-туре. До этой встречи он не проигрывал в 2026 году ни одного матча после выигранного первого сета.

По данным статистики Roland Garros, Серундоло выполнил 14 эйсов против пяти у Синнера и значительно лучше реализовал брейк-пойнты: 8 из 14 против 5 из 16 у итальянца.

Эта неудача считается беспрецедентной для мирового тенниса. Ранее ни один лидер рейтинга ATP не проигрывал матч на турнире Grand Slam после преимущества 2:0 по сетам и счета 5:1 в третьей партии.

Кроме того, Серундоло до этого никогда не побеждал соперников из топ-10 мирового рейтинга и ни разу не выигрывал встречи после проигранных первых двух сетов. Соперником сенсационного аргентинца в третьем круге стал американецЗакари Свайда (№85 ATP). Матч запланирован на пятницу, 29 мая 2026 года

