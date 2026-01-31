Непобедимый украинский чемпион мира выиграл бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Украинский боец смешанных единоборств Владислав Руднев (12-0) уверенно победил на профессиональном турнире MMA в Киеве, завершив поединок нокаутом уже в стартовом раунде. Непобежденный чемпион мира по боевому самбо не оставил шансов бразильцу Нонато Жуниору, который считался андердогом противостояния.

Турнир BFL Pro состоялся 31 января в киевском концерт-холле Stereo Plaza и собрал ведущих бойцов и многочисленных болельщиков.

Главным событием вечера стал бой 29-летнего представителя Донецкой области против опытного представителя Бразилии.

Уже с первых секунд украинец навязал сопернику жесткий размен ударами, продемонстрировал заметное преимущество в классе и после серии точных атак отправил Жуниора на канвас.

Рефери вмешался и зафиксировал нокаут.

После поединка украинец публично обратился к президенту UFC. "Дана, дай мне контракт с UFC. Я готов. Украинское самбо, чемпион мира, 6-кратный чемпион мира. Поехали!" –заявил Руднев после боя.

Владислав Руднев является одним из самых титулованных представителей боевого самбо в Украине. Он является заслуженным мастером спорта Украины, многократным чемпионом страны, Европы и мира.

На международной арене Руднев последовательно поднимался от бронзовых наград чемпионатов Европы и мира до стабильных побед на крупнейших турнирах, завоевывая золотые медали в разных весовых категориях.

Пик карьеры в самбо пришелся на период с 2018 по 2025 год, когда Руднев стал шестикратным чемпионом мира и победителем Всемирных игр, дважды выигрывая финалы у представителей РФ. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2019 году и представляет польский клуб "Czerwony Smok" из Познани.

Все свои профессиональные поединки в MMA украинец выиграл, подтвердив статус непобежденного бойца и одного из самых перспективных кандидатов на контракт с ведущими мировыми промоушенами.

В августе 2025 года Руднев добился одного из главных успехов в карьере, выиграв золото Всемирных игр в Чэнду. В финальном поединке украинский спортсмен уверенно победил представителя РФ, подтвердив свой статус одного из сильнейших бойцов мира в боевом самбо.

