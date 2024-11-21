Непобедимый украинский боксер завоевал титул чемпиона IBA International. Видео

Непобедимый украинский боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Александр Соломенников (16-0, 8 КО) стал новым чемпионом IBA International. На вечере бокса в португальском Эшториле 26-летний уроженец Ивано-Франковщины по очкам победил бойца из Венесуэлы Майкола Бюмонта (19-7-1, 9 КО).

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Наш соотечественник доминировал в течение всех 10 раундов и добыл заслуженную победу. По итогам боя все судьи отдали предпочтение украинцу: 100-90, 100-90 и 99-91.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее известный мексиканский супертяжеловес Джорджи Вилья (6-1, 5 КО) неожиданно проиграл на вечере бокса в Агуаскальентес (столица одноименного штата на западе центральной Мексики). 10-раундовый поединок против соотечественника Убальдо Иллагора (12-1, 11 КО) завершился досрочно.

Чемпион США по версии WBC в полутяжелом весе Халил Коэ (9-1-1, 7 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Wells Fargo Center в Филадельфии (США) 28-летний уроженец Нью-Джерси досрочно уступил мексиканцу Мануэлю Гайегосу (21-2-1, 18 КО).

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