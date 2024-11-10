Непобедимого боксера-чемпиона сенсационно нокаутировали в титульном бою. Видео

Чемпион США по версии WBC в полутяжелом весе Халил Коэ (9-1-1, 7 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Wells Fargo Center в Филадельфии (США) 28-летний уроженец Нью-Джерси досрочно уступил мексиканцу Мануэлю Гайегосу (21-2-1, 18 КО).

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С первых секунд поединка претендент пытался навязать размены ударами. Коэ рассчитывал на своё техническое превосходство, собираясь добыть легкую победу, однако реальность оказалась совсем другой.

Гайегос пропустил много тяжелых и точных ударов. Однако его выдержка позволила ему справиться с атаками Коэ и переломить ход поединка

После экватора инициатива постепенно перешла в мексиканцу, который раунд за раундом отправлял чемпиона в нокдаун.

Американский боец не выдерживал ритм и после четырех падений на настил, в 9-м раунде рефери остановил поединок.

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