Непобедимый супертяж сенсационно проиграл брутальным нокаутом в 1-м раунде. Видео

Известный мексиканский супертяжеловес Джорджи Вилья (6-1, 5 КО) потерпел неожиданное поражение на вечере бокса в Агуаскальентес (столица одноименного штата на западе центральной Мексики). 10-раундовый поединок против соотечественника Убальдо Иллагора (12-1, 11 КО) завершился досрочно.

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После неспешного начала поединка Убальдо смог зажать оппонента возле канатов, работая по "этажам". Чередуя удары по корпусу и в голову Иллагор неожиданно выкинул левый хук, который намертво срубил Вилью.

Рефери сразу показал, что бой остановлен, а проигравшему понадобился стул, чтобы прийти в себя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший чемпион мира Гильермо Ригондо (23-3, 16 КО) эффектно вернулся в ринг в 44 года. В главном поединке на шоу в Майами (США) кубинец нокаутировал 33-летнего боксера из Доминиканы Денниса Агуэро Ариаса (20-3, 17 КО).

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