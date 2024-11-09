Непобедимый россиянин потерпел сенсационное поражение и потерял титул чемпиона мира One Championship. Видео

Российский чемпион мира One Championship Анатолий Малыхин (14-1) потерпел первое поражение в карьере, потеряв свой титул. В главном бою турнира ONE 169 36-летний уроженец Кемерова на арене Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке (Таиланд) раздельным решением уступил сенегальцу Умару Кейну (7-1).

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Претендент уверенно начал поединок, успешно выкинув несколько хайкиков, а затем перевел встречу в партер. Россиянин постоянно пытался помочь себе, цепляясь руками за канаты ринга и в итоге заработал от рефери жёлтую карточку.

Середина схватки не радовала болельщиков яркими ударами. Оба бойца много клинчевали, и демонстрировали размашистые удары. Одна из таких плюх долетела до лица сенегальца, оставив тому рассечение возле левого глаза. В 5-м раунде Кейну удалось провести еще один тейкдаун.

После боя появилась информация, что Анатолий Малыхин может получить немедленный реванш с Умаром Кейном. Ожидается, что второй бой пройдет в течение полугода.

Для справки: One Championship – это многонациональная организация спортивных единоборств, основанная 14 июля 2011 года Чатри Ситьодтонг и Виктором Куи. Сначала соревнования ONE были сосредоточены на смешанных единоборствах, а затем включили муай-тай, кикбоксинг и сабмишн-борьбу.

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