Непобедимый боксер сенсационно проиграл тяжелейшим нокаутом с одного удара аутсайдеру с 13 поражениями. Видео

Известный американский боксер Алан Гарсия (14-1, 11 КО) потерпел сенсационное поражение на вечере бока в Глендейле, США. 21-летний легковес влетел нокаутом испанцу Рикардо Фернандесу (16-13, 2 КО).

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Восьмираундовый поединок на ринге Desert Diamond Arena завершился досрочно.

31-летний Фернандес, который до этого проиграл 13 из 15 своих поединков, была абсолютным андердогом, в победу которого не верил ни один букмекер.

Изначально Гарсия легко разбивал защиту соперника и вел дело к победе, но в 5-м раунде пропустил фатальный удар. Увлекшись атаками американец не заметил правого бокового, который его брутально вырубил.

Тренер Гарсии, увидев, что случилось с ее подопечным, не смогла сдержать эмоций и схватилась за голову.

Ранее британский боксер первого среднего веса Джек Макганн сенсационно проиграл своему соотечественнику Луису Грину (17-4, 11 КО). Поединок в андеркарте шоу Джошуа - Нганну завершился в 1-м раунде.

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