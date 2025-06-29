Непобедимый боец UFC добыл историческую победу брутальным нокаутом в 1-м раунде чемпионского боя. Видео

Испанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) грузинского происхождения Илия Топурия (17–0) завоевал вакантный пояс в лёгком весе (до 70,3 кг), нокаутировав экс-чемпиона из Бразилии Чарльза Оливейру (35–11). Бой на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе завершился уже в первом раунде.

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35-летний бразилец активно начал бой и на первых минутах сумел навязать борьбу как в стойке, так и в партере.

Однако на третьей минуте поединка 28-летний Топурия поймал соперника мощным правым хуком в челюсть. Бразилец упал, и грузинский испанец моментально пошёл на добивание, после чего рефери вмешался и остановил встречу.

Эта победа сделала Топурию первым в истории UFC бойцом, который стал чемпионом сразу в двух дивизионах, не потерпев ни одного поражения на профессиональном уровне. Напомним, ранее он владел поясом в полулёгком весе.

После боя Топурия, выступая перед зрителями в октагоне, поблагодарил Бога и заявил, что представляет новое поколение бойцов. Он также вызвал соперников на бой, бросив вызов сразу нескольким:

«На этой арене много трусов. Один из них объелся, другой — боится драться. Кто готов — выходите. Я здесь».

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