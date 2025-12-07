Непобедимому супертяжу сломали шею во время нокаута. Видео

Немецкий тяжеловес Хусейн Джинкара (23-1, 19 КО) получил перелом шейного отдела позвоночника в поединке с Джейем Опетаей (29-0, 23 КО) в австралийском Бродбиче. Об этом сообщил журналист Бен Деймон у себя в соцсети Х.

Видео дня

Травма возникла в момент нокаута, когда ранее непобедимый 40-летний боксер, падая, ударился затылком о канаты, а затем о настил ринга. Сейчас спортсмен находится в больнице, его состояние уточняется.

Опетая сохранил свой статус и пояс IBF в первом тяжелом весе, нокаутировав обязательного претендента в восьмом раунде и лишив его непобедимого рекорда. Австралиец, которого ранее называли потенциальным соперником Александра Усика, провел уверенный бой и завершил его эффектным точным ударом слева.

При этом сам чемпион тоже получил повреждение: у него подозревают перелом глазницы.

Для Джинкары это был второй титульный шанс после продолжительной карьеры в национальных турнирах, а Опетая продолжил серию из 29 побед и подтвердил репутацию одного из самых опасных боксеров дивизиона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!