Непобедимого украинского боксера жестко нокаутировали в Саудовской Аравии. Видео

Известный украинский боксер Дмитрий Рыбалко (5-1-1, 2 КО) потерпел первое поражение в карьере. В Эр-Рияде на четвертьфинале Гран-при WBC в среднем весе 27-летнего уроженца Луганска, проживающего в Сплите (Хорватия) брутально нокаутировал канадский фаворит турнира Дерек Померло (14-0, 11 КО).

Видео дня

Бой начался осторожно — оба спортсмена избегали лишних рисков, опасаясь ударной мощи друг друга. Рыбалко, известный как силовой слаггер, уверенно действовал на дистанции, а левша Померло выжидал момент для контратаки.

Во втором раунде канадец резко прибавил, поймал украинца мощным левым кроссом и добил у канатов точной серией ударов. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Померло техническим нокаутом.

