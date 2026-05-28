Недопуск России к мировому хоккею официально аннулирован

Недопуск сборной России к международным хоккейным турнирам на сезон-2026/27 был официально аннулирован после жалобы Федерации хоккея России (ФХР). При этом в Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) отдельно подчеркнули: решение не означает автоматического возвращения российских команд на мировую арену.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF отменил январское решение Совета организации о продлении отстранения российских сборных. По его словам, международная федерация не смогла предоставить достаточных аргументов для дальнейшего недопуска по соображениям безопасности.

Дегтярев заявил, что ФХР и Минспорт РФ начали подготовку к судебному разбирательству в CAS после отказа IIHF допускать российские команды к турнирам сезона-2026/27. Он также отметил, что следующим шагом должно стать новое заседание руководящих органов IIHF, где будет рассматриваться вопрос допуска.

Федерация хоккея России подтвердила информацию на официальном сайте. В заявлении ФХР указано, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея признал отчеты о рисках безопасности недостаточно обоснованными и содержащими лишь общие формулировки.

При этом дисциплинарный комитет отдельно зафиксировал: аннулирование прежнего решения не означает немедленного возвращения сборной России в международные соревнования. В ФХР заявили, что продолжат совместную работу с Минспортом РФ и Олимпийским комитетом России для восстановления участия команд в турнирах ИИХФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

Кроме того, российскую сборную не пустили на Олимпиаду-2026.

