"Не знаю, как мы там будем играть": лидер сборной Украины рассказал о нападках в Польше

Лидер сборной Украины по волейболу Василий Тупчий признался, что столкнулся с волной негатива в отношении граждан нашей страны в Польше. Спортсмен клуба "Барком-Кажаны", который выступает в польском национальном первенстве, отметил, что лично также испытывал на себе неприязнь.

Видео дня

Об этом Тупчий заявил в интервью ТСН. 34-летний волейболист также добавил, что фан-клуб "Кажанов" в Польше отказался от поддержки клуба, так как он объединился со львовской командой, и один из лидеров ультрас не считает ее представителем страны-соседки Украины.

"В последнее время это все больше и больше усиливается. К тому же в команде, с которой мы объединились, есть директор фан-зоны. Он вообще заявил, что фан-зона не будет поддерживать этот клуб, потому что это не польский клуб. Не знаю, как мы там будем играть, честно говоря. Если где-нибудь встретишь какую-нибудь бабулю и она услышит, что ты говоришь по-украински, – она может не так на тебя посмотреть. Конечно, неприятно. Кому это может быть приятно? Думаю, это мой последний сезон в клубе в Польше", – сказал Тупчий.

Отметим, что ранее сборная Украины по футболу отказалась проводить в Польше матчи в розыгрыше Лиги наций. Команда решила переехать в Словакию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!