'Не захотел мараться'. Знаменитый итальянский рефери поработал в России два дня и уволился

Знаменитый итальянский рефери Даниэле Орсато проработал в России всего 2 дня. 48-летний уроженец Виченцы, входивший в топ-20 футбольных арбитров Европы, покинул состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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13 августа было объявлено, что итальянец, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

"Решение о выходе Даниэле Орсато из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК и его другой деятельностью", – говорится в заявлении РФС.

Сам Орсато в интервью заявил, что не приедет в Россию работать в РФС.

"В свете нынешней общественно‑политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил его [предложение о работе - ред] не принимать, – сказал Даниэле Орсато в интервью La Repubblica.

В комментариях российские болельщики высмеяли такие действия своих спортивных чиновников.

"Даже этот мараться не захотел", "Что там с лицом у РФС? Вчера вроде опровергала их пресс-служба", "Представьте, человеку на пенсии предложили кучу денег, а он отказался. Они даже не предполагали, что он может отказаться и заранее объявили. Стержень внутри, мое уважение", – пишут юзеры.

Итальянский арбитр известен работой в Серии А, а также на Евро 2020 и 2024 годов. На ЧМ-2022 в Катаре Орсато провел полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато рассудил "ПСЖ" и "Баварию" в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года

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