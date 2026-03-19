'Не смог бы отказаться': Шовковский впервые признался, что Ахметов хотел купить его в 'Шахтер'

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский при определенных обстоятельствах мог оказаться в стане самого принципиального соперника "бело-синих" – донецкого "Шахтера". Президент "оранжево-черных" Ринат Ахметов якобы хотел видеть голкипера в своей команде, однако так и не сделал тому предложения.

Об этом сам Шовковский рассказал в интервью YouTube-каналу бывшего футболиста "Динамо" и "Днепра" Дениса Бойко. По словам экс-тренера киевлян, в 2008 году у него была неожиданная встреча с Ахметовым накануне старта чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.

"Он проходил рядом, я поздоровался. И у нас там диалог. Он сказал, что было три игрока, которых он хотел бы видеть в своей команде. Один из них был я. Я спросил: "При всем уважении, как вы себе это представляете?". Он ответил, что все возможно. Мол, я бы сделал такое предложение, от которого ты не смог бы отказаться. Но предложения такого не было, но разговор был", – поделился воспоминаниями Шовковский.

Напомним, что Шовковский привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2024/2025. Однако тренер не сумел удержать планку и осенью его команда откровенно посыпалась как в национальном первенстве, так и в европейских клубных турнирах. После поражения от кипрской "Омонии" в Лиге конференций президент "бело-синих" объявил об отставке наставника и назначении на его место Игоря Костюка.

