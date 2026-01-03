Не попавший в эфир поступок спортивной журналистки на матче в США собрал 4 млн просмотров з сутки. Видео

Американская тележурналистка Лаура Ратледж стала одной из главных героинь Sugar Bowl (ежегодный постсезонный матч между сильнейшими студенческими командами в американском футболе), продемонстрировав закулисье большой трансляции, которое зрители обычно не видят. За считанные секунды 36-летняя Лаура сменила роль репортера у бровки на ведущую студийного шоу, пробежав через все поле.

Во время матча Sugar Bowl Ратледж завершала обязательные флеш-интервью на кромке поля сразу после окончания первой половины. На все про все у нее было около 45 секунд, чтобы добраться до студийной позиции ESPN и выйти в прямой эфир с ведением шоу в перерыве.

Камеры зафиксировали, как журналистка после последнего вопроса стремительно устремилась через поле, не сбавляя темпа ни на секунду. Уже через мгновение Ратледж появилась в кадре в студии, абсолютно собранная и готовая к эфиру, будто между двумя включениями не было изнурительного спринта.

Этот эпизод быстро разошелся по соцсетям, собрав менее чем за сутки под 4 млн просмотров.

Пользователи отмечали профессионализм Ратледж и подчеркивали, что подобные моменты наглядно показывают, насколько физически и организационно сложной может быть работа спортивных журналистов на матчах топ-уровня.

"Это даже сложнее, чем кажется, потому что она должна уметь держать дыхание на таком уровне, когда она может сразу выходить в прямой эфир и не запыхаться. Лучший в этом деле", – отреагировала на момент канадская репортерша Джули Стюарт-Бинкс.

