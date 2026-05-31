"Не отбил, но испугал так..." В России восхитились Сафоновым, который стал худшим футболистом ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пропустил гол уже на шестой минуте финала Лиги чемпионов против "Арсенала", однако после победы парижан в серии пенальти получил поддержку со стороны бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. При этом мировые статистические порталы поставили голкиперу из РФ самые низкие оценки среди игроков парижского клуба. Вратарь получил 6,0 балла по версии WhoScored и 6,2 по данным Sofascore.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти ПСЖ оказался точнее и выиграл трофей со счетом 4:3.

Лучшим игроком парижской команды WhoScored назвал Дезире Дуэ с оценкой 7,6, а в составе "Арсенала" самую высокую отметку получил автор гола Кай Хаверц – 7,5.

По версии Sofascore лучшими у ПСЖ стали Дуэ и Жоау Невеш, заработавшие по 7,7 балла, а самым полезным игроком финала был признан полузащитник "Арсенала" Деклан Райс с оценкой 8,1.

Лондонцы открыли счет в дебюте встречи. Леандро Троссар выполнил передачу за спины защитников, после чего Кай Хаверц ворвался в штрафную по левому флангу и мощным ударом под перекладину поразил ворота Сафонова.

После матча Аршавин заявил, что не считает российского голкипера виновным в пропущенном мяче и отметил его влияние во время послематчевой серии.

"Точно вины Сафонова нет в пропущенном голе. Может быть, он мог выходить раньше, но Хавертц здорово пробил. Мы надеялись на Мотю в серии. Он не отбил, но испугал так, что игроки "Арсенала" даже в створ ворот не попали. Мотя молодец!" – сказал Аршавин в интервью СЭ.

