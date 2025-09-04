Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис цинично высказался за проведение матча национальной команды РФ с Украиной. Уроженец Кировограда (ныне – Кропивницкий), который выступал за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", при это повторил традиционный пропагандистский нарратив о единстве народов двух стран.

Об этом Канчельскис заявил в комментарии порталу Sport24. Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" не смог назвать победителя возможного поединка сборных РФ и Украины, а также добавил, что от простых россиян "мало что зависит" в вопросе окончания войны.

"Когда все закончится, хотел бы увидеть футбольный матч России и Украины. Думаю, многие люди хотели бы этого. Для многих все равно это братские народы и братская страна. Мы заложники ситуации. Сейчас мы можем говорить только о спорте, а политика не мое и не наше дело. Кто бы победил в таком матче? Думаю, шансы 50 на 50. Сейчас Украина практически не играет на своих полях: то в Польше, то в Венгрии играют. Это все дает оттенок, потому что нет поддержки от своих болельщиков. Хотелось бы, чтобы все это побыстрее закончилось и мы занимались чисто спортивными делами, но от нас мало что зависит", – сказал Канчельскис.

Отметим, что 2023 году этот предатель Украины отрицал ракетные удары России по Кропивницкому, несмотря на гибель в городе людей после атак страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин пожаловался на "политическую истерию" в вопросе возвращения команд из России в турниры.

