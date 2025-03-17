Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах потребовал от России соблюдать правила организации, если она хочет вернуться в соревнования. По словам функционера, страна-агрессор по-прежнему не сделала шагов для того, чтобы восстановить свои права.

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Об этом Бах заявил на пресс-конференции в Афинах, пишет пропагандистское информационное агентство ТАСС. Глава МОК, который завершает свою работу на этом посту, подчеркнул, что Олимпийский комитет России (ОКР) обязан пересмотреть свою деятельность.

"Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне, не на моем уровне или на уровне исполкома, но на рабочем уровне контакты всегда поддерживались. По этому поводу нечего сообщать, на рабочем уровне не может быть никаких результатов. Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам. В олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии, и не приветствуются все, кто ее не соблюдает. Мяч на стороне Олимпийского комитета России", – сказал Бах.

Отметим, что во время пребывания в Киеве президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ выступил с циничным призывом к украинским спортсменам из-за их отношения к россиянам.

Выборы нового президента МОК состоятся 20 марта. На пост кроме Ватанабэ претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция).

Как сообщал OBOZ.UA, в России закатили истерику после того, как FIG отказалась предоставить нейтральный статус чемпионке ОИ-2020 Виктории Листуновой.

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