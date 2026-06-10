Суперкомпьютер подыгрывает США? Кто главный фаворит ЧМ-2026 и что говорят о шансах Аргентины защитить титул

Накануне чемпионата мира 2026 года мы снова возвращаемся к предсказаниям. На этот раз снова обратились к компьютерным моделированиям и итоги таковы, что у нас будет новый победитель! Почему суперкомпьютер подыграет хозяевам ЧМ и кто главный фаворит турнира? Рассказывает OBOZ.UA.

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У двух стран ноль (!) шансов на победу

Кюрасао это дебютант чемпионатов мира. У команды бешеная группа, чего стоит та же Германия; многие пророчат им интересное турне и шанс почувствовать себя частью большого футбола. А вот Opta неумолима: сухо рассчитала 0.00% на выигрыш турнира. Компания редко так делает, обычно оставляют призрачные 0.01%. Но нет, в случае с Кюрасао так и написали – чистый ноль. Так же 0.00 суперкомпьютер показал для Гаити, хотя для них это второй ЧМ.

К слову, другим дебютантам пророчат несколько лучшие шансы: Узбекистан имеет 0.08% на победу, Иордания – 0.06%, а Кабо-Верде насобирал 0.02%. Мы прекрасно понимаем, что малые сборные не имеют больших шансов на выигрыш и надо огромное чудо, чтобы они хотя бы вышли из группы. Но абсолютного нуля (кроме двух команд) нет ни у кого. Есть понятие "менее одного процента" и вот таких на ЧМ аж 29 из 48 стран!

А что с хозяевами, которых впервые трое? Мексика имеет только 0.98%, а Канада 0.52%. Каким-то чудом для США насобирали 1.14% (кажется, не обошлось без влияния известного президентского фаната спорта), но только Пулишича для такого не хватит. Кажется, что суперкомпьютер почему-то подыгрывает Штатам, просто это невозможно доказать.

Европейский десант не всем гарантирует даже плей-офф

От Европы соревнуются 16 команд, треть от общего количества участников. УЕФА стала единственной ассоциацией, для которой позволили пересечение на стадии группы, иначе запихнуть их в 12 квартетов не удалось бы. Это изрядно повлияло на шансы выйти в плей-офф. Меньше всего надежд у прогнозистов на Боснию, 63% на стадию 1/16. Далее следуют Швеция (63.6%), Чехия (63.7%), Шотландия (66%) и Австрия (67%). Влияют на это группы и новые правила, ведь третьи места тоже имеют право на выход дальше. Шансы на выигрыш на ЧМ там меньше 1%.

Безусловно гарантировано участие в плей-офф для Испании, Германии, Англии, Франции и Португалии, все более 95%. Бундестим во главе с Нагельсманном в этом списке выглядит надлежащей частью, несмотря на ее умение вылетать со старта. Фаворит тоже у нас на континенте, но о нем чуть дальше.

Аргентина и Бразилия рядом. Но защиты титула не будет?

В топ-10 фаворитов Мундиаля попали две главные сборные Латинской Америки. Бразилия и ее 5 кубков занимают шестое место в списке. Похоже, влияние на расчеты суперкомпьютера имела фигура Анчелотти, который через 30 лет возвращается к рулю сборных и теперь собирается закрепить для бразильцев абсолютное лидерство среди победителей. А вот Аргентина лишь четвертая в рейтинге возможных победителей ЧМ-26. Команда Месси для математики и статистики не выглядит такой, что может защитить титул и взять 4 Мундиаль.

Из африканских стран лучше всего чувствует себя Марокко

Среди признанных гегемонов мирового футбола суперкомпьютер оставил место для Марокко, им дают 1,9% на выигрыш. Конечно, здесь смотрели на прошлые успехи, когда команда в Катаре стала шокирующим полуфиналистом. Просто сейчас это восьмая команда в рейтинге ФИФА, которая дошла до финала Кубка африканских наций, где проиграла финал Сенегалу (и затем выиграла на поле из-за нарушения правил). Расчёты показывают, что если Хакими и компания выдержат первую игру ЧМ против Бразилии, то дальше у них будут большие шансы стать феноменом.

В Азии надеются на Японию

Островитяне имеют отличные шансы как минимум до четвертьфиналов: 76% на выход из группы, 33% на стадию 1/8, и еще 17% дотянуться до четвертьфиналов. Это единственная команда из нынешних участников Мундиаля, которая участвует во всех турнирах подряд, 8 из 8. Но шансы Японии на кубок тоже мизерные, только 1.3%. Ближе всего к ним находится Корея, которая получила только 0.4% шансов на победу, на что будет влиять довольно непредсказуемая группа с Чехией, Мексикой и Южной Африкой.

От Океании только одна страна. И это не Австралия

В далекой конфедерации ОФК (известной как Океания) единственный представитель определился еще весной прошлого года – дальше попала Новая Зеландия. Вам надо знать, что Австралия давно вышла из ОФК. Несмотря на то, что континент находится далеко от Азии, было решено перейти именно в эту конфедерацию, потому что дома постоянно побеждали и не было прогресса. Поэтому от Океании вышла дальше Новая Зеландия. Ее перспективы минималистичны: если выйти из группы вполне возможно (48%), то дальше шансы падают буквально в разы, а победа на ЧМ-26 оценивается в лишь 0.07%.

Абсолютный фаворит – Испания

Суперкомпьютер Opta выбрал Испанию фаворитом на победу на ЧМ-26. Просто сейчас это 16% после десятков тысяч симуляций турнира. Фурия Роха имеет абсолютный шанс на 1/16, когда в группе Уругвай, Саудовская Аравия и дебютант Кабо-Верде. Победитель Евро-24 и Лиги наций готовится вернуть домой и этот трофей. На этом фоне имеем интересный факт: Испания выступает лучше на Евро, чем на чемпионатах мира, ведь 16 лет назад в Южной Африке они выиграли впервые и пока в последний раз. Для пиренейцев это был единственный полуфинал ЧМ.

Большое влияние на предсказания имела заявка: там нет ни одного игрока кризисного "Реала", зато много игроков из "Барселоны". Ставка не только на травмированного Ямаля, но и в целом на его поколение. Имея в составе Феррана, Ольмо, Педри, Гави и Гарсию, тренер де ла Фуэнте может миксовать непредсказуемые составы, чем только больше запутает противодействие соперников. И вновь это были только игроки каталонцев.

Сами аналитики указывают, что ни одна из 48 команд не достигла заоблачных процентов. Ближе всего к потенциальным победителям Франция, у которой 13% на выигрыш и Англия, 10.8%. Здесь надо обратить внимание на еще один параметр: только испанцы смогли выйти в финал в каждой четвертой симуляции (25%), тогда как у остальных 21 и 18 процентов соответственно.

Когда начинается чемпионат мира и какие группы?

Группа А: Мексика (хозяин), Республика Корея, Южная Африка, Чехия

Группа В: Канада (хозяин), Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина

Группа С: Бразилия (хозяин), Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, Конго

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Матч-открытие чемпионата мира по футболу 2026 будет в квартете А, это игра Мексики против сборной Южной Африки на стадионе "Ацтека" – он впервые в истории ЧМ принимает турнир в третий раз. Начало 11 июня, в 22:00 по Киеву. В Украине все игры покажет MEGOGO.