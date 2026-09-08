"Не хотела учиться в США, куда меня просили переехать": украинская чемпионка рассказала, почему вернулась с Кипра и о чём думала последние 9 месяцев за границей

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 по многоборью Наталья Добринская рассказала, как она ждала возвращения в Украину после вынужденного отъезда с детьми на Кипр в начале полномасштабного вторжения, и почему выбрала для жизни Львов. Также титулованная спортсменка, входящая в Совет "Мировой атлетки", призналась, что никогда не хотела жить за пределами родины. В свое время она даже отказалась от обучения в Соединенных Штатах.

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В беседе с OBOZ.UA Добринская вспомнила, с какими эмоциями возвращалась в Борисполь. А сейчас спортсменка хочет сохранять украинские традиции и в своей семье.

"Я не решалась вернуться в Украину, я просто уже ждала этого момента. Я хотела вернуться уже через два года, но мы решили остаться еще немного и дать детям возможность выучить английский язык. И я наконец-то наслаждалась жизнью за границей, потому что знала, что через 9 месяцев мы уже едем домой (улыбается). Я тогда расслабилась, мол, ну все, хватит уже спешить обратно", – рассказала Наталья.

"Знаете, я очень люблю Украину! Я здесь родилась, выросла, все мои победы, все мои эмоции были здесь. Я никогда не хотела выступать за другие страны, я никогда не хотела учиться в Соединённых Штатах, куда меня всё время просили переехать", – отметила легкоатлетка.

Что бы ни происходило, Добринская всегда возвращалась домой: "Я никогда не забуду воздух Борисполя, когда выходишь из самолета уставшим после соревнований, вдыхаешь этот воздух и понимаешь: „Боже, ты дома". И нет ничего ценнее этого".

"Поэтому я даже не рассматриваю и никогда не рассматривала жизнь за границей. Да, это может быть какой-то временный период, для меня это не проблема. Но я всегда хочу домой и всегда хочу, чтобы и мои дети были украинцами. Поэтому мы пока остаемся во Львове, ведь у этого города есть одно преимущество — здесь все говорят на украинском, сохраняют традиции. У меня ребенок готовится к первому причастию, к которому его готовили в школе полгода. И у меня здесь еще есть бабушка с дедушкой", — пояснила Наталья.

"Поэтому я очень хочу привить своим детям этот украинский дух. Чтобы они знали, что такое Украина, чтобы они знали традиции, песни, язык. И вообще просто жили в нашей замечательной стране", – подытожила бывшая рекордсменка мира.

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