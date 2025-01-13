'Не готов умереть': легенда бокса из России объяснил решение Фьюри завершить карьеру

Легендарный боксер Костя Цзю выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) принял решение завершить карьеру, так как потерял мотивацию. Цыганский король, дважды проиграв Александру Усику (23-0, 14 КО), потерял "ноль" в графе поражения, что повлияло на его психологическое состояние.

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Такое мнение Цзю озвучил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам россиянина, Фьюри принял правильное решение и не стал обманывать ни болельщиков, ни себя, изображая, что все еще искренне заинтересован в проведении поединков.

"Наверняка он принял правильное решение. Когда ты исчерпываешься самое важное – мотивацию, выходить на ринг сложно. Думаю, он это исчерпал за счет поражений. Думаю, у него уже нет мотивации воевать и драться. Когда ты не готов умереть на ринге, нет смысла выступать", – сказал Цзю.

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В сети уже рассекретили смысл загадочных слов Цыганского короля, которые он использовал, объявляя о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше.

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