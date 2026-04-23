Не Фьюри и не Джошуа. Тони Беллью назвал единственного супертяжа, который побьет Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью заявил, что не видит среди действующих супертяжеловесов бойца, способного уверенно победить Александра Усика, несмотря на его возраст и длительную карьеру. По его словам, единственным боксёром, который может доставить украинцу сложности, является британец Мозес Итаума (13-0, 11 КО).

Беллью в интервью boxingnewsonline отметил, что ранее считал габариты ключевым фактором против Усика, однако изменил мнение после его выступлений в супертяжёлом дивизионе: "Перед первым боем с Джошуа я думал, что только размеры могут его остановить. Но когда увидел его, понял: даже это не работает. Я прогнозировал, что он дважды победит Фьюри, и так и произошло. Он на другом уровне".

При этом экс-чемпион подчеркнул, что Итаума пока не готов к такому уровню соперничества: "Единственный, кто может создать ему проблемы, это Мозес Итаума, но он ещё не готов. Нельзя выводить его против Усика, если он не проходил даже шесть раундов. Это будет несправедливо".

Также Беллью добавил, что промоутер британца Фрэнк Уоррен грамотно выстраивает карьеру своего подопечного и не будет форсировать события, а сам Усик, по его словам, умеет выбирать правильные бои в нужный момент.

Мозес Итаума остаётся непобеждённым на профессиональном ринге и в последнем поединке нокаутировал Джермейна Франклина в пятом раунде в марте. Следующий бой британца запланирован на июль.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года Итаума уничтожил опытного соотечественника Диллиана Уайта (31–4, 21 КО) и защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также выиграл вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе. Бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился спустя 2 минуты после начала.

После поединка Тайсон Фьюри у себя в Instagram откровенно высказался про соотечественника: "Вот он – будущее бокса. Говорю это уже годами", – написал Цыганский король. Фьюри и ранее называл Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

